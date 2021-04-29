Аукцион Свердловской области по кредитам на 2 млрд рублей не состоялся

Банки проигнорировали аукцион правительства Свердловской области по открытию возобновляемой кредитной линии на 2 млрд рублей. Торги признаны несостоявшимися.

Банки проигнорировали аукцион правительства Свердловской области по открытию возобновляемой кредитной линии на 2 млрд рублей. Торги признаны несостоявшимися.

Власти региона были готовы заплатить за кредит на 370 дней 11,2 млн рублей, что составляет около 5,5% от необходимой суммы. Однако это предложение не заинтересовало ни одну кредитную организацию.

В настоящий момент на портале госзакупок проходят еще два аукциона с аналогичными параметрами от министерства финансов области. Об их результатах станет известно 30 апреля. В общей сложности власти Свердловской области планировали привлечь 6 млрд рублей.

По состоянию на 1 апреля 2021 года госдолг Свердловской области составляет 113,1 млрд рублей, из которых 66 млрд — обязательства по ценным бумагам, 33,93 млрд — долг перед бюджетами разных уровней и 12 млрд по коммерческим кредитам. Помимо этого, регион должен еще 1,1 млрд рублей по государственным и муниципальным гарантиям.