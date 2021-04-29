Глава отдела ПФР в Красноярске пойдет под суд за растрату и взятку

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дениса Майбороды, занимающего должность управляющего отделением ПФР Ленинского района Красноярска.

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Дениса Майбороды, занимающего должность управляющего отделением ПФР Ленинского района Красноярска.

Главу отделения Пенсионного фонда обвиняют в растрате бюджетных средств и получении крупной взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края. Железнодорожный районный суд арестовал подозреваемого в преступлениях Майбороду в январе прошлого года. Как считает обвинитель, в 2015 и 2017 годах Денис Майборода вместе со своим заместителем подписали госконтракты на покупку недвижимости по завышенной стоимости и таким образом растратили более 100 млн рублей из средств ПФР. Кроме того, подельники получили "вознаграждение" размером более 18 млн рублей за помощь в заключении незаконных контрактов. Уголовное дело будет рассматривать Советский районный суд Красноярска.