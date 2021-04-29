Минюст Чехии разделяет позицию Земана по взрывам во Врбетице

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова придерживается схожего мнения с президентом республики Милошем Земаном по взрывам во Врбетице.

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова придерживается схожего мнения с президентом республики Милошем Земаном по взрывам во Врбетице.

Глава чешского минюста прокомментировала расследование инцидентов 2014 года. Политик заявила, что присутствовала на заседании кабмина, когда обсуждали взрывы на оружейном складе.

"И я думаю, что у меня весьма схожее мнение с президентом", — констатировала Бенешова в беседе с онлайн-изданием Novinky.

По ее словам, кроме двух озвученных, есть и другие возможные версии случившегося.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал "шизофренией чистой воды" заявления официальных лиц Чехии о причинах инцидентов на оружейном складе.