Главный санитарный врач Брянска ответил на призыв горожан прокатиться на маршрутке

Жители Брянска призвали главного санитарного врача региона Людмилу Трапезникову прокатиться на маршрутке. Она ответила на комментарии граждан.

Жители Брянска призвали главного санитарного врача региона Людмилу Трапезникову прокатиться на маршрутке. Она ответила на комментарии граждан.

Руководитель управления Роспотребнадзора в Брянской области Людмила Трапезникова ответила на комментарии пользователей социальных сетей, в которых врача призывали прокатиться на маршрутке для оценки ситуации с общественным транспортом. В маршрутках якобы не соблюдаются меры профилактики коронавирусной инфекции. Ответ Трапезниково приводит издание "Брянские новости".

"Я очень польщена вниманием к моей персоне, но должна разочаровать тех, кто доказывает, что я не пользуюсь общественным транспортом. Езжу и в маршрутках, и в автобусах − №1, №22, №27. Обстановку знаю", — ответила она.

По словам Трапезниковой, по рекомендации регионального Роспотребнадзора на общественном транспорте усилена дезинфекция. Кроме того, обработка проводится и на остановках.