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12:01   29 Апреля 2021
Общество

Российский врач предупредил об опасности изменения цвета и формы ногтей

Российский врач предупредил об опасности изменения цвета и формы ногтей

Изменение цвета и структуры ногтевой пластины может указывать на целый ряд заболеваний, предупредила кандидат медицинских наук, врач общей практики Кристина Бородулина.

Медики при осмотре обращают внимание на цвет, прозрачность, форму, поверхность и консистенцию ногтя, а также плотность его прилегания к коже, уточнила специалист. Если цвет ногтевой пластинки белый или матовый, то у человека может быть цирроз печени.

Появление синего оттенка говорит о болезни Вильсона. Желтый окрас бывает при желтухе и нарушениях лимфообращения, рассказала Бородулина. При развитии болезни Аддисона может появиться на ногтях темно-коричневый цвет. Ломкость и тусклость ногтевых пластин происходит при гипервитаминозах, передает "Звезда".

Сайт 360tv.ru сообщает, что проблемы с ногтями это не основные симптомы серьезных заболеваний. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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#цвет #болезнь #ногти

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