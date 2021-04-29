Участвующему в заседании по делу ФБК прокурору предоставили госзащиту

Прокурору, который участвует в заседании по делу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), предоставили госзащиту.

Прокурору, который участвует в заседании по делу ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), предоставили госзащиту.

Московский городской суд рассматривает исковое заявление столичной прокуратуры о признании экстремистскими организации "Фонд борьбы с коррупцией", Фонд защиты прав граждан (НКО, включенные в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) и движение "Штабы Навального" (структура, подконтрольная ФБК).

По итогам беседы, проходящей в суде, по иску будет назначено заседание по существу, либо же иск вернут в прокуратуру в случае выявления нарушений в его материалах. На прошлом заседании сторона гособвинения ходатайствовала об ограничении деятельности ФБК и ФЗПГ, которое юридическая инстанция удовлетворила.

Юрист, защищающий интересы структур осужденного блогера Алексея Навального, рассказал о содержании засекреченных документов дела об экстремизме, сообщал ФАН. По его словам, в материалах дела содержатся сведения об административных и уголовных делах, возбужденных в отношении соратников основателя фонда.