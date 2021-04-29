Житель Астрахани погиб во время проведения любовного ритуала

Желающий восстановить отношения с возлюбленной мужчина отправился на оккультный ритуал, организатор которого зарубил его топором, сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

Желающий восстановить отношения с возлюбленной мужчина отправился на оккультный ритуал, организатор которого зарубил его топором, сообщили в СУ СКР по Астраханской области.

По версии следствия, житель Астрахани 1987 года рождения страдал из-за проблем в семье и обратился за помощью к знакомому из Красноярского края, который в это время гостил в городе. Приятель предложил провести обряд, который поможет наладить взаимопонимание с супругой.

Во время церемонии мужчины поссорились. В какой-то момент ее организатор схватил топор и несколько раз ударил астраханца по голове и шее. После этого он скрылся с места преступления, оставив товарища умирать. Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, оказалось, что в Красноярском крае его уже объявляли в федеральный розыск за мошенничество.