В Свердловской области объявлен конкурс на должность министра цифрового развития

Губернатор Куйвашев рассказал, кто сможет принять участие в отборе.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о решении провести открытый конкурс на должность министра цифрового развития. Об этом политик написал в Instagram.

Министерство цифрового развития, со слов Куйвашева, будет курировать всю цифровую трансформацию Среднего Урала. Ведь, по мнению губернатора, чем удобнее и разнообразнее цифровые сервисы для жителей, тем конкурентнее регион.

Принять участие в конкурсе смогут претенденты, обладающие опытом в сфере управления, способные создать «новую цифровую архитектуру» региона.

Подписчики не оставили без внимания заявление Куйвашева. Некоторые с пониманием отнеслись к готовящемуся нововведению, однако нашлись и те, кто весьма скептически отреагировал на новость.

«Возглавить его должен грамотный, технически подкованный человек, а не "опытный управленец"», «Сейчас все в онлайне, поэтому развивать его нужно», «И что? Все системы на цифру перетащите? А потом: ой, сервер не выдержал и все упало? Я не против оптимизации, но есть вещи, которые нельзя переводить только в онлайн и цифру», — написали пользователи.

Ранее, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил о появлении новых суперсервисах на сайте «Госуслуги» в 2021 году.