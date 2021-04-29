100 дней правления Байдена: главный успех и главный провал президента США

Вместе с экспертом разбираемся, какие плюсы и минусы можно выделить в начале президентстве Джо Байдена.

Прошло ровно 100 дней с того момента, как кандидат от Демпартии США Джозеф Байден официально возглавил страну. 20 января вертолет с уже экс-президентом Дональдом Трампом взмыл в небо с лужайки Белого дома, а уже на следующий день новый глава государства зачитывал присягу перед двумя сотнями тысяч американских флагов вместо зрителей.

Демократ обещал, что за первые 100 дней его правления вакциной от коронавируса привьются 100 миллионов американцев. Обещание ему удалось сдержать досрочно (на 58-й день пребывания у власти), после чего Байден поднял планку до 200 миллионов прививок.

Новому президенту удалось поймать нужный темп вакцинации, но в других областях все не так однозначно. Стоит ли включать в список заслуг Джо Байдена расширившийся перечень свобод трансгендеров и разгоревшийся на границе миграционный кризис – обсуждаем вместе с главным научным сотрудником Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Александром Петровым.

Политика

Свой президентский срок Байден начал с внешнеполитической повестки. Это немного противоречило его предвыборной программе, в которой демократ представал перед американцами своеобразным «слугой народа» — кандидат в президенты божился, что посвятит всего себя проблемам рядовых жителей страны.

Впервые усевшись за стол в Овальном кабинете, глава Белого дома тут же отменил несколько десятков постановлений своего предшественника (за 100 дней правления список таких «откатов» дошел до 62). США вернулись в Парижское климатическое соглашение и продлили вместе с Россией Договор по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

Установившийся было контакт с президентом Владимиром Путиным нарушился уже через несколько недель, когда Вашингтон заявил о желании ввести новые экономические санкции против Москвы. Причина – очередное нападение пресловутых «российских хакеров» на сервера американской компании SolarWind. Когда гул бездоказательных обвинений стих, Белый дом одобрил проект ограничений, и санкции вступили в силу.

Чуть позже отношения США и России стали еще хуже. В одном из интервью американский президент утвердительно ответил на вопрос журналиста: «Вы думаете, что он [Путин] убийца?». Москва сразу же отозвала на родину посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, и с тех пор между сверхдержавами не утихает дипломатическая перепалка.

В отношении других «главных врагов» Америки – Пекина и Тегерана — Джо Байден ничего менять не стал. Антииранские санкции Дональда Трампа демократ оставил нетронутыми, как и дополнительные торговые пошлины на китайские товары.

Не так давно американский лидер поссорился со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Байден первым из президентов Соединенных Штатов официально признал геноцид армянского народа 1915–1916 годов. Анкара посчитала, что таким образом глава государства возлагает ответственность за сотни тысяч убитых армян на Турцию и «сильно расстроилась».

Экономика

Еще во время предвыборной гонки Джо Байден обещал «простимулировать» американскую экономику и даже представил избирателям практически готовый «Американский план спасения» (American rescue plan) почти на два триллиона долларов. В марте администрация Белого дома представила еще более масштабный проект – «Американский план занятости» (American jobs plan), в соответствии с которым 2,3 триллиона долларов пойдут на ремонт дорог и мостов, жилых домов и бизнес-центров, аэропортов и даже станций для зарядки электромобилей.

Все вышеописанные меры расписаны на восемь лет вперед, но за чей счет Вашингтон планирует столь масштабную экономическую встряску? Платить придется рядовым американцам и предпринимателям: агентство Bloomberg сообщало, что Байден задумал самое масштабное с 1993 года повышение налогов в стране. Корпорации будут отдавать не 21% прибыли, а все 28%, также президент повысит налог для граждан «определенных категорий».

Общество

Если на политическом и экономическом фронтах Джо Байден сумел выстроить работу, то в социальном плане прорывных успехов 46-й президент США пока не достиг. Уже через два дня после инаугурации глава Белого дома официально признал: правительство не знает, как побороть коронавирус и «ничего не может сделать».

При этом самым первым постановлением новоиспеченного главы государства стало снятие запрета на службу в армии для трансгендеров. «Радужной гвардии» дорогу в вооруженные силы в свое время преградил Дональд Трамп, однако после пришествия Байдена «самоидентифицированные личности» смогли вздохнуть полной грудью и встать на защиту родины от внешних врагов.

Растущее напряжение в обществе подогрел миграционный кризис. Одним из отмененных постановлений Трампа был указ о строительстве стены между США и Мексикой. Байден остановил стройку, но не смог совладать с растущим интересом переселенцев из Центральной Америки. Их можно понять, ведь перед выборами демократ готов был выдать паспорта 11 миллионам нелегальных мигрантов.

Через месяц после инаугурации Джо Байден заговорил по-другому. Он сократил количество мигрантов, которых готов впустить в Соединенные Штаты до 25 тысяч человек, а еще через месяц сообщил лишь о 15 тысячах. Обманутых беженцев из Мексики и Гватемалы перспектива остаться за порогом не обрадовала. До сих пор сотни тысяч мигрантов (среди которых несколько тысяч детей) ждут приглашения в страну в палаточных лагерях на границе с Америкой.

Сказался на рейтинге президента миграционный кризис или нет, но Джо Байден пока не может похвастаться всесторонней поддержкой жителей США. Лишь 56% населения одобряют его решения на посту главы Белого дома.

Остальные добрым словом вспоминают республиканца Трампа и с оглядкой передвигаются по родным улицам. При Байдене продажи оружия и боеприпасов выросли вдвое, хотя сторонник демократических идей и выступал за ограничение торговли автоматов и дробовиков.

Мнение эксперта

Первые 100 дней президентства – не просто символический период в карьере каждого американского лидера, рассуждает эксперт по США Александр Петров. Точкой отсчета является выступление перед конгрессменами (своеобразный аналог послания Федеральному собранию в России), которое запланировано на сотый день правления.

В четверг, 29 апреля, очередь дошла и до Джо Байдена. Главной своей заслугой президент посчитал ситуацию с COVID-19. Определенный резон в словах демократа есть, подтвердил Петров, только вот процесс лечения страны от коронавируса был запущен еще при Трампе, а его «сменщик» просто занялся развитием готовой платформы.

«Но в целом, в "успехи" Байдена можно записать успешную вакцинацию. Также ему удалось удержать положение среднего класса благодаря триллионным вливаниям в экономику. С этим после начала пандемии были определенные проблемы. В этом я вижу различие между правлениями Дональда Трампа и Джо Байдена. Но в чем они схожи, так это в проблемах по внешнеполитическим линиям», — посетовал американист.

Речь идет об отношениях с Россией. Если успешная вакцинация является самым важным достижением главы Соединенных Штатов, то нарушение диалога с Москвой – главным его провалом.

«Начало было хорошее: продлили договор СНВ, Владимир Путин получил приглашение на климатический саммит. А потом Байден начал разбираться в якобы атаках России на электронные системы SolarWind, что привело к резкому осложнению отношений. Я бы сделал отсылку к 1950-м годам. Со времен Иосифа Сталина дипломаты высшего ранга впервые уезжают в свои страны для консультаций, такого еще не было. И это сказывается на всем: от культурной до экономической составляющей», — добавил Александр Петров.

Главам двух сверхдержав необходимо договариваться лично. Раньше в таком подходе обвиняли Дональда Трампа. Республиканец слишком резко принимал решения, не советуясь со своей администрацией. Байден отличается противоположной, вдумчивой политикой, которая, впрочем, не помогает наладить отношения с Москвой, подвел черту специалист.

В такой ситуации остается лишь личный диалог двух президентов. Начало уже положено: лидеры договорились обсудить насущные вопросы летом этого года. Точная дата и место встречи пока неизвестны, однако, вполне возможно, что встреча поможет исправить геополитический провал Джо Байдена и наладить контакт с Россией.