Россия за день. Главное: «политический гроб» в Бурятии, «базар» депутатов Читы и ущерб в Уфе

В Улан-Удэ у здания парламента появилась клумба в виде гроба. В Чите мэр осадил депутатов за шум на заседании. А в Уфе годовой ущерб экологии оценили в 700 млн рублей.

Республика Бурятия. В Улан-Удэ рядом со зданием Народного Хурала установили цветочную клумбу, внешне напоминающую гроб. Жители уже прозвали его «политическим», поскольку в этот же день депутата Игоря Бобкова исключили из фракции «Единая Россия» за нарушение партийной дисциплины.

Камчатский край. Губернатор Камчатки Владимир Солодов признал плачевное состояние городских улиц после зимы и решил встретить Первомай с метлой в руках. Глава региона призвал жителей Петропавловска-Камчатского присоединиться к нему на субботнике.

Омская область. В Омск 7 мая приедет экс-министр культуры России Владимир Мединский. В качестве главы Российского военно-исторического общества он примет участие в церемонии закладки первого камня в основание стелы «Город трудовой доблести».

Брянская область. Глава Роспотребнадзора в Брянске Людмила Трапезникова ответила на предложение жителей города «прокатиться» в общественном транспорте, заявив, что регулярно им пользуется и знает о ситуации с «безопасностью в маршрутках». Она также объяснила, что запрет на проведения мотопробега, из-за которого на нее обрушился шквал критики, не вносила, а лишь дала рекомендации оперативному штабу.

Саратовская область. Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал темпы строительства детской цирковой студии в городе Маркс. По его словам, чтобы закончить в срок, на объекте должно трудиться в два раза больше рабочих. Вопрос он отдал на личный контроль губернатора.

Воронежская область. Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что рост зарплаты на промышленных и аграрных предприятиях должен в два раза опережать темпы официальной инфляции. Этой цели уже почти удалось добиться в прошлом году, отметил глава региона.

Республика Коми. В общественной приемной главы Коми во время прямой линии по вопросам поддержки ликвидаторов Чернобыльской аварии рассказали, что скидка на оплату ЖКХ вдовам, детям и внукам пострадавших при катастрофе не полагается. Льгота предоставляется только непосредственным участникам событий.

Красноярский край. Прокуратура Красноярска отправит под суд главу регионального Пенсионного фонда Дениса Майбороды. Он обвиняется в получении взятки в размере 13 млн рублей и растрате федерального бюджета на сумму более 175 млн. Вину чиновник не признал.

Забайкальский край. Депутаты в Чите на заседании городской Думы разозлили своим поведением мэра Евгения Ярилова. Глава краевой столицы заявил, что излишне шумящие чиновники превращают собрание в «базар» и пригрозил вывести из зала коллег, которые будут мешать работе.

Свердловская область. Попытка свердловских властей взять кредит на сумму 2 млрд рублей оказалась провальной. На аукцион, размещенный на портале госуслуг, не заявился ни один банк. По условиям, за заем на 370 дней правительство предложило заплатить 11,2 млн рублей.

Республика Башкортостан. Предприятия в Башкирии в 2020 году нанесли экологии региона ущерб на сумму около 700 млн рублей. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. По оценкам экспертов, с 2019 года этот показатель вырос на 70%.

Республика Крым. Инна Смаль, уволившаяся накануне с поста временного руководителя Госкомрегистра Крыма, сегодня назначена в этот же комитет председателем. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Ставропольский край. Главврач ставропольской больницы Наталья Яценко заявила, что водители скорой помощи не являются медицинским персоналом и поэтому не получают доплат за работу с коронавирусными пациентами. Двое сотрудников там, к слову, заразились COVID-19.

Депутаты ставропольской Думы единогласно назначили Ивана Ковалева и Николая Великданя первыми заместителями председателя правительства. Ранее губернатор Владимир Владимиров распустил весь кабинет министров региона из-за подозрений в коррупции.

Волгоградская область. В Волгограде уволился глава регионального комитета информационных технологий Сергей Торбин. Он занимал должность в течение последних пяти лет. Временно исполнять обязанности главы назначили заместителя Алексея Кидалова.