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11:28   29 Апреля 2021
Происшествия

Осужденный Навальный участвует в заседании Бабушкинского суда по видеосвязи

Осужденный Навальный участвует в заседании Бабушкинского суда по видеосвязи

Бабушкинский суд Москвы рассматривает жалобу Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Он участвует в заседании по видеосвязи.

Присутствующие в зале суда заметили, что осужденный основатель ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) сильно похудел. Вместе с адвокатами Вадимом Кобзевым и Ольгой Михайловой в суд приехала Юлия Навальная.

В феврале Алексея Навального признали виновным по делу о клевете. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. Летом 2020 года блогер опубликовал запись, порочащую честь и достоинство пожилого человека. От оскорблений ветерану стало плохо.

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#приговор #жалоба #навальный

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