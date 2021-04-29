11:28 29 Апреля 2021Происшествия
Осужденный Навальный участвует в заседании Бабушкинского суда по видеосвязи
Бабушкинский суд Москвы рассматривает жалобу Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Он участвует в заседании по видеосвязи.
Бабушкинский суд Москвы рассматривает жалобу Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана ВОВ Игната Артеменко. Он участвует в заседании по видеосвязи.
Присутствующие в зале суда заметили, что осужденный основатель ФБК (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) сильно похудел. Вместе с адвокатами Вадимом Кобзевым и Ольгой Михайловой в суд приехала Юлия Навальная.
В феврале Алексея Навального признали виновным по делу о клевете. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. Летом 2020 года блогер опубликовал запись, порочащую честь и достоинство пожилого человека. От оскорблений ветерану стало плохо.