11:22 29 Апреля 2021Происшествия
Тайник с 20 минами времен ВОВ нашли в Крыму
Крымские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны на востоке полуострова.
Крымские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны на востоке полуострова.
Региональное погрануправление ФСБ России сообщило, что два десятка снарядов для миномета калибром 82 мм были обнаружены около села Фронтовое в Ленинском районе. Сотрудники полиции оцепили место и организовали охрану.
Деактивацию и уничтожение боеприпасов проведут сотрудники МЧС России. Информации о том, возможно ли переместить боеприпасы на специальный полигон для уничтожения, пока нет.