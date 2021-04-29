Тайник с 20 минами времен ВОВ нашли в Крыму

Крымские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны на востоке полуострова.

Крымские пограничники обнаружили тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны на востоке полуострова.

Региональное погрануправление ФСБ России сообщило, что два десятка снарядов для миномета калибром 82 мм были обнаружены около села Фронтовое в Ленинском районе. Сотрудники полиции оцепили место и организовали охрану.

Деактивацию и уничтожение боеприпасов проведут сотрудники МЧС России. Информации о том, возможно ли переместить боеприпасы на специальный полигон для уничтожения, пока нет.