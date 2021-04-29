"Последствия" отключения России от SWIFT рассмешили Джабарова

Придется платить за нефть наличными в чемоданах, если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

Придется платить за нефть наличными в чемоданах, если Россию отключат от международной платежной системы SWIFT. Об этом заявил сенатор Владимир Джабаров.

Первый замглавы международного комитета Совфеда и генерал ФСБ оценил "последствия" отключения РФ от SWIFT. Европарламент (ЕП) ранее внес такой пункт в проект резолюции с рядом других антироссийских мер. Решение ЕП рассмешило сенатора.

"Очень хорошо, пусть отключают, у нас готов дублер этой системы, о чем уже заявил глава России", — подчеркнул Джабаров в беседе с РИА Новости.

По его словам, ЕП является очагом русофобии и органом, который ничего никогда не решает. Сенатор уверен, что резолюции европейских депутатов не имеют юридической силы.