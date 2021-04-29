11:07 29 Апреля 2021Общество
Каждая вторая российская компания планирует работать в майские праздники
Результаты опроса Superjob сообщают, что 48% предприятий будут продолжать работу в майские праздники.
Результаты опроса Superjob сообщают, что 48% предприятий будут продолжать работу в майские праздники.
Исследование проходило с 24 по 28 апреля. В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и специалистов кадровых служб во всех российских регионах.
По итогам опроса можно проследить, что 48% организаций будут работать в дни, которые объявлены нерабочими. Указ президента РФ о каникулах с 1 по 10 мая разрешает работодателям действовать на свое усмотрение. Из опроса также ясно, что 26% предприятий не будут работать, а еще 26% работодателей не определились с решением.
Президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях 23 апреля. Благодаря этому промежуток отдыха россиян увеличился с 1 по 10 мая включительно.