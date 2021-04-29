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11:07   29 Апреля 2021
Общество

Каждая вторая российская компания планирует работать в майские праздники

Каждая вторая российская компания планирует работать в майские праздники

Результаты опроса Superjob сообщают, что 48% предприятий будут продолжать работу в майские праздники.

Исследование проходило с 24 по 28 апреля. В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и специалистов кадровых служб во всех российских регионах.

По итогам опроса можно проследить, что 48% организаций будут работать в дни, которые объявлены нерабочими. Указ президента РФ о каникулах с 1 по 10 мая разрешает работодателям действовать на свое усмотрение. Из опроса также ясно, что 26% предприятий не будут работать, а еще 26% работодателей не определились с решением.

Президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях 23 апреля. Благодаря этому промежуток отдыха россиян увеличился с 1 по 10 мая включительно.

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#опрос #работа #выходные #майские праздники

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