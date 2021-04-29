Политолог Суздальцев заявил, что Зеленский хочет попытаться использовать Путина

Украинский президент Владимир Зеленский собирается встретиться с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы попытаться использовать его.

Украинский президент Владимир Зеленский собирается встретиться с лидером Российской Федерации Владимиром Путиным, чтобы попытаться использовать его.

Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев. Политолог отметил, что российская сторона настроена миротворчески, поэтому Москва может поддаться на шантаж Киева. Эксперт добавил, что Россию всегда волновала тема прекращения гражданской войны и безопасности мирного населения, передает издание "Украина.ру".

"Ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет. Они просто пытаются использовать Россию и нашего президента", — заявил Суздальцев.

Ранее полпред России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что Украина блокирует в угоду радикальному меньшинству страны конкретные предложения для соблюдения режима прекращения огня и предотвращения нарушения мира в Донбассе.