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10:58   29 Апреля 2021
Политика

Волков: Мы официально распускаем сеть штабов Навального

Волков: Мы официально распускаем сеть штабов Навального

Штабы осужденного блогера Алексея Навального официально закрываются. С таким заявлением выступил его сторонник Леонид Волков.

Руководитель сети региональных штабов Навального заявил, что в текущем виде они не могут продолжать работать. Волков подчеркнул, что функционирование этих структур будет подведено под статью об экстремизме, что грозит уголовными сроками для сотрудников.

"Не поможет никакой ребрендинг", — добавил Волков в Telegram-канале.

Прокуратура Москвы ранее потребовала признать ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Структуры Навального за время его заключения потерпели ряд неудач.

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#навальный #волков #штабы

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