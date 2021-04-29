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10:42   29 Апреля 2021
Происшествия

Четырех пациентов нашли мертвыми в одной из клиник Германии

Четырех пациентов нашли мертвыми в одной из клиник Германии

В больнице в немецком Потсдаме произошло массовое убийство. В учреждении, где произошла трагедия, лечат людей с ограниченными возможностями.

Местная полиция начала расследование по факту происшествия. Правоохранителям удалось задержать одну из сотрудниц больницы, которая может быть причастна к убийству. По данным ведомства, люди смертельно травмировались из-за "жесткого внешнего насильственного воздействия". Однако мотивы преступников пока неизвестны, сообщили местные СМИ.

В учреждении, где были найдены трупы, также нашли одного потерпевшего. На его теле зафиксированы множественные раны. С потерпевшим работают медики и полиция.

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#германия #полиция #пациенты

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