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10:42   29 Апреля 2021
Шоу-бизнес

Сергей Никоненко намекнул на слабоумие Елены Прокловой после ее скандального признания

Сергей Никоненко намекнул на слабоумие Елены Прокловой после ее скандального признания

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, комментируя слова Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного актера, заявил, что такое можно говорить лишь от слабоумия.

Звезда таких фильмов, как "Мимино" и "Собака на сене", 67-летняя актриса Елена Проклова в недавнем интервью заявила, что на съемках одного фильма ее, тогда еще 15-летнюю девочку, домогался известный актер.

Проклова не стала раскрывать имя этого человека, но уточнила годы производства фильма, на основании чего пользователи пришли к выводу, что речь идет о ленте "Гори, гори, моя звезда", в котором снимался ныне покойный Олег Табаков.

Сергей Никоненко, комментируя Федеральному агентству новостей резонансное признание артистки, заявил, что не верит ни единому ее слову — Проклова, по мнению артиста, попросту наговаривает на Табакова, который был сильно в нее влюблен.

"Но не более того! Табаков прекрасно понимал, что она еще маленькая девочка и что надо подождать, когда она станет взрослой", — добавил Никоненко.

Актер уточнил, что ему не известно, что именно заставляет Проклову делать такие заявления, однако, по его мнению, подобные высказывания в адрес поистине великого русского артиста могут делаться лишь от слабоумия.

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#домогательства #Проклова #Никоненко

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