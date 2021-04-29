Сергей Никоненко намекнул на слабоумие Елены Прокловой после ее скандального признания

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, комментируя слова Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного актера, заявил, что такое можно говорить лишь от слабоумия.

Народный артист РСФСР Сергей Никоненко, комментируя слова Елены Прокловой о домогательствах со стороны известного актера, заявил, что такое можно говорить лишь от слабоумия.

Звезда таких фильмов, как "Мимино" и "Собака на сене", 67-летняя актриса Елена Проклова в недавнем интервью заявила, что на съемках одного фильма ее, тогда еще 15-летнюю девочку, домогался известный актер.

Проклова не стала раскрывать имя этого человека, но уточнила годы производства фильма, на основании чего пользователи пришли к выводу, что речь идет о ленте "Гори, гори, моя звезда", в котором снимался ныне покойный Олег Табаков.

Сергей Никоненко, комментируя Федеральному агентству новостей резонансное признание артистки, заявил, что не верит ни единому ее слову — Проклова, по мнению артиста, попросту наговаривает на Табакова, который был сильно в нее влюблен.

"Но не более того! Табаков прекрасно понимал, что она еще маленькая девочка и что надо подождать, когда она станет взрослой", — добавил Никоненко.

Актер уточнил, что ему не известно, что именно заставляет Проклову делать такие заявления, однако, по его мнению, подобные высказывания в адрес поистине великого русского артиста могут делаться лишь от слабоумия.