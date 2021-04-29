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10:29   29 Апреля 2021
Экономика

В Германии рассчитывают на бесперебойные поставки российского газа в будущем

В Германии рассчитывают на бесперебойные поставки российского газа в будущем

Немецкие власти нуждаются в надежных поставках газа из России. Об этом заявил премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер.

По его словам, Германия намерена как можно скорее ввести в эксплуатацию российский газопровод "Северный поток — 2". Такое заявление Кречмер сделал в процессе своего выступления на открытии 13-й Российско-Германской сырьевой конференции, проходящей в онлайн-формате.

"Мы, Германия, конечно, нуждаемся в надежных поставках газа из России. 40% потребностей спроса газа в Европейском союзе [приходится] на Россию. Поэтому мы хотели бы как можно скорее ввести в эксплуатацию новый "Северный поток — 2", — заявил немецкий политик.

Он также отметил стремление ФРГ тесно взаимодействовать с РФ по вопросам использования водорода для обеспечения Европы энергией. Помимо этого, Кречмер выразил надежду на организацию очных встреч с представителями России в Саксонии после завершения пандемии.

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#германия #северный поток - 2 #поставки газа

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