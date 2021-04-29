Американские активисты организовали мероприятие, посвященное памяти одесской трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года.

Американские активисты организовали мероприятие, посвященное памяти одесской трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года.

Акция состоится на Union Square. Неравнодушные американцы подготовили плакаты и листовки для всех желающих принять участие.

Левые призывают американское руководство перестать оказывать влияние на ситуацию на Украине. Кроме того активисты уверены, что киевские власти обязаны провести тщательное расследование трагедии в Одессе и предать правосудию организаторов и исполнителей страшного преступления.

Стоит отметить, что 2 мая 2014 года сторонники Майдана подожгли Дом профсоюзов в Одессе. Трагедия унесла жизни 48 горожан, которые в основном являлись сторонниками движения "Куликово поле".

Ранее активисты из Нью-Йорка потребовали прекратить гражданскую войну в Донбассе. Неравнодушные граждане США призвали власти страны прекратить эскалацию на юго-востоке Украины, пишет Федеральное агентство новостей