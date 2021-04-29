Россия опровергла сообщения о заморозке соглашения с Суданом о строительстве базы ВМФ

Российское посольство в Судане опровергло сведения о приостановке соглашения о создании военно-морской базы РФ на территории африканской республики.

Российское посольство в Судане опровергло сведения о приостановке соглашения о создании военно-морской базы РФ на территории африканской республики.

Отмечается, что 28 апреля телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил о заморозке соглашения "до его утверждения законодательным органом". В российском дипведомстве опровергли эти данные.

"Указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми источниками", — говорится в сообщении посольства РФ в Хартуме.

Стоит напомнить, что в декабре минувшего года Россия на официальном уровне договорилась с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. Военно-морская база предназначена для проведения ремонта, пополнения запасов и отдыха членов экипажа российских военных кораблей.