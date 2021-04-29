ФСБ задержала украинских радикалов в городах РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России произвела задержание 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России произвела задержание 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Спецоперация проводилась в девяти российских городах. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России отметили, что радикалы планировали массовые убийства.

Соответствующую информацию подтвердил один из задержанных. В ходе оперативных действий было изъято холодное оружие, а также данные по изготовлению средств террора.