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10:20   29 Апреля 2021
Происшествия

ФСБ задержала украинских радикалов в городах РФ

ФСБ задержала украинских радикалов в городах РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России произвела задержание 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.".

Спецоперация проводилась в девяти российских городах. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России отметили, что радикалы планировали массовые убийства.

Соответствующую информацию подтвердил один из задержанных. В ходе оперативных действий было изъято холодное оружие, а также данные по изготовлению средств террора.

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#украина #фсб #радикалы

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