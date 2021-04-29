Российский эпидемиолог назвал количество яиц, которое можно съесть на Пасху

Эксперт из Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова сообщила, что на Пасху без вреда для здоровья можно съесть два-три яйца.

Эксперт из Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова сообщила, что на Пасху без вреда для здоровья можно съесть два-три яйца.

Провоторова отметила, что во многих международных рекомендациях по питанию яйца считаются частью здорового рациона. Исследование ученых также показало, что употребление одного или двух яиц в день не влияет на увеличение рисков сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает РИА Новости.

Однако чрезмерное употребление продукта ведет к переизбытку калорий. Эпидемиолог советует меньше есть яиц людям с заболеваниями желчного пузыря и поджелудочной железы. Провоторова уточнила, что в них содержится семь граммов белка, пять граммов жира, витамины А, Е, D, а также холин и лецитин, передает сайт 360tv.ru.