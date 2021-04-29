Бойцы ВСУ обстреляли из минометов населенные пункты ДНР

Украинская армия выпустила 19 мин по населенным пунктам на окраине Донецка, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Украинская армия выпустила 19 мин по населенным пунктам на окраине Донецка, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В сообщении говорится, что 29 апреля с 05:23 до 07:07 по Москве были зафиксированы обстрелы со стороны военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенных пунктов Набережное и Яковлевка. Всего по пригороду Донецка было выпущено 19 мин калибрами 82, 120 и 122 миллиметров, уточнил представитель Донецкой Народной Республики.

Ранее в ДНР сообщали, что 28 апреля украинская армия также обстреляла из миномета окраины Донецка. Под удар попал населенный пункт Старомихайловка. Всего был зафиксирован запуск шести мин калибра 120 миллиметров. Бойцы ВСУ начали обстрел в 16:00 по Москве. Сообщения о пострадавших или ущербе инфраструктуре не поступали.