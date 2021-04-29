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12:37   29 Апреля 2021
Россия

Милонов оценил стремление Юлии Волковой из «Тату» стать членом «Единой России»

Милонов оценил стремление Юлии Волковой из «Тату» стать членом «Единой России»

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов в беседе с «Политикой Сегодня» оценил перспективы бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой выдержать конкуренцию на праймериз одноименной партии, куда звезда 2000-х заявилась накануне. По словам парламентария, былой славы госпоже Волковой будет недостаточно для успешного старта в политике.

«Праймериз — это не просто побыть свадебным генералом. По сути, нужно проводить избирательную кампанию и доказывать своим сторонникам, что ты будешь наиболее эффективным кандидатом», — подчеркнул Милонов.

Депутат также добавил, что, благодаря механизму предварительного голосования, судьбу артистки будет решать не партийное руководство, а в первую очередь избиратели.

«Сама идея проведения праймериз и организована для того, чтобы никто из существующих депутатов или руководителей не высказывал свое мнение. Механизм праймериз подразумевает, что нет возможности поменять результаты. Будут выбирать люди», — рассказал Милонов.

 

«Не свадебный генерал»: в парламенте оценили участие Волковой из «Тату» в праймериз «ЕР»

Ранее экс-солистка популярной в 2000-е годы группы объявила об участии в праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Она поделилась в Instagram фотографией, сделанной в общественной приемной «ЕР» в Иваново, а также продемонстрировала подписчикам несколько историй, в которых заполняет партийную документацию.

В обеих палатах парламента уже отреагировали на возможное пополнение депутатских рядов звездой «нулевых». Одним из первых высказался депутат от «Единой России» и первый зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Да-а-ааа. Казалось, дно уже пробито, но снизу постучали ©», — заявил Лысаков в своем Telegram-канале «ДУМАем».

Судьбу каждого участника праймериз будут решать избиратели, подчеркнул замсекретаря генсовета «Единой России» и сенатор Совфеда Сергей Перминов.

«Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача — открытая, объективная и современная процедура», — цитирует Перминова РИА Новости.

Ранее документы на участие в праймериз «ЕР» подали Наталья Поклонская, глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян и гендиректор пермского санатория «Демидково» Кирилл Толстой.

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