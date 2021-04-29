Милонов оценил стремление Юлии Волковой из «Тату» стать членом «Единой России»

Перспективы некогда популярной поп-дивы занять депутатское кресло прокомментировали парламентарии.

Депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Виталий Милонов в беседе с «Политикой Сегодня» оценил перспективы бывшей солистки группы «Тату» Юлии Волковой выдержать конкуренцию на праймериз одноименной партии, куда звезда 2000-х заявилась накануне. По словам парламентария, былой славы госпоже Волковой будет недостаточно для успешного старта в политике.

«Праймериз — это не просто побыть свадебным генералом. По сути, нужно проводить избирательную кампанию и доказывать своим сторонникам, что ты будешь наиболее эффективным кандидатом», — подчеркнул Милонов.

Депутат также добавил, что, благодаря механизму предварительного голосования, судьбу артистки будет решать не партийное руководство, а в первую очередь избиратели.

«Сама идея проведения праймериз и организована для того, чтобы никто из существующих депутатов или руководителей не высказывал свое мнение. Механизм праймериз подразумевает, что нет возможности поменять результаты. Будут выбирать люди», — рассказал Милонов.

Ранее экс-солистка популярной в 2000-е годы группы объявила об участии в праймериз «Единой России» перед сентябрьскими выборами в Госдуму. Она поделилась в Instagram фотографией, сделанной в общественной приемной «ЕР» в Иваново, а также продемонстрировала подписчикам несколько историй, в которых заполняет партийную документацию.

В обеих палатах парламента уже отреагировали на возможное пополнение депутатских рядов звездой «нулевых». Одним из первых высказался депутат от «Единой России» и первый зампредседателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

«Да-а-ааа. Казалось, дно уже пробито, но снизу постучали ©», — заявил Лысаков в своем Telegram-канале «ДУМАем».

Судьбу каждого участника праймериз будут решать избиратели, подчеркнул замсекретаря генсовета «Единой России» и сенатор Совфеда Сергей Перминов.

«Люди решат, кто достоин их представлять в Государственной думе. Наша задача — открытая, объективная и современная процедура», — цитирует Перминова РИА Новости.

Ранее документы на участие в праймериз «ЕР» подали Наталья Поклонская, глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, звезда сериала «Реальные пацаны» Армен Бежанян и гендиректор пермского санатория «Демидково» Кирилл Толстой.