Политолог Сатановский посмеялся над выпадами Болгарии в адрес России

Политолог Евгений Сатановский высмеял выпады Болгарии, заявившей о якобы причастности России к взрывам на оружейных складах в 2011 году.

Политолог Евгений Сатановский высмеял выпады Болгарии, заявившей о якобы причастности России к взрывам на оружейных складах в 2011 году.

Все больше стран Запада пытаются приписать России абсурдные вещи, цитирует эксперта "ПолитРоссия". София сделала свое заявление о "причастности" Москвы к взрывам после аналогичных заявлений со стороны Праги.

"И там уже не только Петров и Боширов поработали, там наших целых шесть человек было. Наверное, вдвоем было никак не справиться. И это могло бы быть грустно, если бы не было так гомерически смешно", — иронично отметил Сатановский.

Ранее политолог оценил предложение президента Украины Владимира Зеленского организовать переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным в Ватикане. По словам Сатановского, украинскому лидеру осталось только одно — морочить всем головы и выдавать бредовые идеи.