Ночь «Авангарда». Как Омск отмечал победу своего клуба в КХЛ

Впервые в истории «Авангард» завоевал Кубок Гагарина. Шумные гулянья на улицах города затянулись до глубокой ночи.

Когда на стадионе в подмосковной Балашихе прозвучала финальная сирена заключительного матча серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в Омске было уже за полночь. Но фанаты местного клуба «Авангард» и не думали ложиться спать — впервые в истории «ястребы» завоевали Кубок Гагарина. Победу омских хоккеистов в КХЛ праздновал без преувеличения весь город.

Проспект Ленина в центре города буквально «стоял на ушах». Там в считанные минуты образовалась пробка, сродни новогодней.

Омск празднует победу "Авангарда" в Кубке Гагарина https://t.co/MTTbPDx8WL pic.twitter.com/WBXzOHx9Se — РИА Новости (@rianru) April 28, 2021

Обезумевшие от радости болельщики кричали, танцевали, катались на капоте машины, обнимались с незнакомцами, взбирались на лавочки и заборы и устраивали живые концерты. За массовыми гуляньями наблюдали экипажи ДПС и полиции, людей не стали разгонять (да и вряд ли бы это получилось).

Этот город заслужил чемпионство ???? pic.twitter.com/3KDRU5U3XF — ХК Авангард (@hcavangardomsk) April 28, 2021

Радостные крики заглушали разве что звуки автомобильных сирен, которые словно скандировали: «А-ван-гард чем-пи-он».

Омский хоккейный клуб «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина с третьей попытки. Предыдущие два раза на чемпионатах 2011-2012 гг. и 2018-2019 гг. «ястребы» уступали соперникам в финале и становились серебряными призерами.

В невероятном по накалу страстей финальном матче серии плей-офф 28 апреля Сергей Толчинский за 32 секунды до конца первого периода забросил единственную и, как оказалось, победную шайбу в ворота московского ЦСКА. В итоге 1:0 в пользу «Авангарда».

За матчем вместе с армией болельщиков в Омске следил и губернатор области Александр Бурков. Сразу после победы ястребов он опубликовал в Instagram пост с поздравлениями и напомнил жителям, что этот момент будет запечатлен в истории города.

«Выбираем улицу, которую назовём в честь клуба, как я обещал!», – написал глава региона.

В комментариях омичи напомнили Буркову, что в городе уже есть Авангардная улица. Большинство подписчиков сошлись во мнении, что переименовывать в честь хоккеистов-чемпионов нужно не улицу, а целую площадь возле СКК им. Блинова — ее предложили сделать сквером Авангард.