Байден не справился со словом "эскалация" на выступлении перед Конгрессом США

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился, выступая перед конгрессменами страны.

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился, выступая перед конгрессменами страны.

Речь американского лидера была посвящена кризису в отношениях с российской стороной. Запись его выступления опубликована телеканалом ABC News на YouTube.

"Я знаю, что это беспокоит многих из вас, но я очень ясно дал понять (президенту России Владимиру. — Прим. ред) Путину, что мы не стремимся к эск-экс-экс — прошу прощения — эскалации", — не справился со словом Байден.

Стоит отметить, что выступление американского лидера перед Конгрессом США было посвящено первым 100 дням нахождения на посту президента. Предыдущие главы Белого дома обычно обращались с таким посланием к конгрессменам в начале календарного года, однако действующий президент решил отойти от традиции.