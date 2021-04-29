Совладелец Внуково оценил перспективы рынка авиаперевозок

Во Внуково спрогнозировали рост цен на авиабилеты в России.

Во Внуково спрогнозировали рост цен на авиабилеты в России.

Председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев проанализировал ситуацию на российском рынке авиаперевозок и пришел к выводу, что стоимость билетов вернется к уровню 2019 года, а впоследствии начнет расти. Об этом пишет РБК.

Сейчас Внуково является третьим по размерам аэропортом в стране. Из-за коронакризиса в прошлом году уровень пассажиропотока упал на 48%, до 12,6 млн человек. Всего авиакомпании в России потеряли приблизительно 46% своих клиентов, а год был завершен с рекордными убытками в размере более 130 млрд рублей. Эксперт считает, что в современных рыночных условиях у перевозчиков не останется выбора, кроме как поднимать тарифы либо выходить из игры. Ванцев подчеркивает, что повышение стоимости билетов необходимо проводить последовательно.