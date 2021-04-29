Обращение Байдена к конгрессу произвело двойственное впечатление в Совфеде

Заявления президента США Джо Байдена об отношениях с Россией, которые прозвучали в его обращении к конгрессу, произвели двойственное впечатление на Совет Федерации.

Заявления президента США Джо Байдена об отношениях с Россией, которые прозвучали в его обращении к конгрессу, произвели двойственное впечатление на Совет Федерации.

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев отметил, что глава Белого дома констатировал отсутствие стремления Вашингтона к эскалации с Россией. Это обнадеживающие слова, однако в каждом случае они сопровождаются угрозами применить силу при невыполнении определенных условий, добавил сенатор.

Ранее американский лидер назвал главную смертельную угрозу для США, сообщает "Царьград". По словам Байдена, она исходит от "терроризма белого превосходства".