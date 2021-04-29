Байден не смог выговорить слово «эскалация» в речи про Россию

Американский президент вновь запнулся во время публичного выступления.

Президент США Джозеф Байден, выступая перед Конгрессом, не смог правильно выговорить слово «эскалация». Речь американского лидера была посвящена геополитическим отношениям с Россией.

«Эта тема меня очень беспокоит. Но я очень ясно дал понять [президенту РФ Владимиру] Путину, что никто не будет искать эск…экс. Извините, эскалации», — запнулся Байден.

????????????????Biden: "I made very clear to Putin that we're not going to seek escalation but their actions will have consequences [...] So I responded directly & proportionately to Russia's interference in our elections & their cyberattacks."#Russia #Putin #USA #Biden pic.twitter.com/OzXZ1vnZox — Dailyaz (@dailyaz1) April 29, 2021

Это далеко не первая оговорка главы Белого дома. Несколько дней назад Байден перепутал слова flags («флаги» — англ.) и fags (непечатное обращение к представителям сексуальных меньшинств). До этого президент назвал российского лидера Владимира Путина «Клутиным».