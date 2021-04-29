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9:38   29 Апреля 2021
Весь мир

Байден не смог выговорить слово «эскалация» в речи про Россию

Байден не смог выговорить слово «эскалация» в речи про Россию

Президент США Джозеф Байден, выступая перед Конгрессом, не смог правильно выговорить слово «эскалация». Речь американского лидера была посвящена геополитическим отношениям с Россией.

«Эта тема меня очень беспокоит. Но я очень ясно дал понять [президенту РФ Владимиру] Путину, что никто не будет искать эск…экс. Извините, эскалации», — запнулся Байден.

Это далеко не первая оговорка главы Белого дома. Несколько дней назад Байден перепутал слова flags («флаги» — англ.) и fags (непечатное обращение к представителям сексуальных меньшинств). До этого президент назвал российского лидера Владимира Путина «Клутиным».

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#сша #байден #оговорка

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