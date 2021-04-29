Юрист Миронов объяснил, что нельзя делать участникам ДТП

ДТП — серьезный стресс для психики, поэтому при аварии нужно постараться контролировать эмоции и сохранять здравый смысл, заявил юрист Анатолий Миронов.

ДТП — серьезный стресс для психики, поэтому при аварии нужно постараться контролировать эмоции и сохранять здравый смысл, заявил юрист Анатолий Миронов.

После столкновения запрещено продолжать движение, необходимо остановить автомобиль и надежно его зафиксировать, отметил эксперт. Выбегать из автомобиля, не активировав стояночный тормоз, категорически нельзя. Важно не забыть выставить знак аварийной остановки — не менее 15 метров в населенном пункте и не менее 30 метров вне населенных пунктов.

Не разрешено также перемещать какие-либо предметы, имеющие отношение к ДТП, передает сайт 360tv.ru. В то же время рекомендуется передвинуть машину к обочине, зафиксировав на фото или видео всех участников аварии, а также ее последствия. В качестве примера юрист привел объявления на МКАД: "В случае ДТП съезжайте на обочину". Таким образом, есть условия, при которых съезд на безопасную дистанцию продиктован правилами.