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9:17   29 Апреля 2021
Происшествия

Перенесший операцию Иван Кляйн не смог присутствовать на заседании суда

Перенесший операцию Иван Кляйн не смог присутствовать на заседании суда

Заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна о незаконном предпринимательстве и превышении полномочий перенесено из-за плохого самочувствия обвиняемого.

Кляйн не смог явиться на слушание, так как еще не восстановился после очередной операции, объяснила его адвокат Марина Вихлянцева. Сейчас он находится на реабилитации. Суд продолжит рассмотрение дела 26 мая.

В конце февраля Кляйн попал в НИИ онкологии, где ему удалили опухоли почки и надпочечника. После этого суд отпустил его из СИЗО под домашний арест, сообщал сайт 360tv.ru. В апреле у обвиняемого была запланирована операция на щитовидной железе, чтобы избежать возможных осложнений.

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#суд #томск #Иван Кляйн

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