Перенесший операцию Иван Кляйн не смог присутствовать на заседании суда

Заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна о незаконном предпринимательстве и превышении полномочий перенесено из-за плохого самочувствия обвиняемого.

Заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна о незаконном предпринимательстве и превышении полномочий перенесено из-за плохого самочувствия обвиняемого.

Кляйн не смог явиться на слушание, так как еще не восстановился после очередной операции, объяснила его адвокат Марина Вихлянцева. Сейчас он находится на реабилитации. Суд продолжит рассмотрение дела 26 мая.

В конце февраля Кляйн попал в НИИ онкологии, где ему удалили опухоли почки и надпочечника. После этого суд отпустил его из СИЗО под домашний арест, сообщал сайт 360tv.ru. В апреле у обвиняемого была запланирована операция на щитовидной железе, чтобы избежать возможных осложнений.