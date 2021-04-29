Видео запуска китайского базового модуля "Тяньхэ" появилось в Сети

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 29 апреля сообщило об успешном запуске базового модуля "Тяньхэ" для собственной орбитальной станции.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 29 апреля сообщило об успешном запуске базового модуля "Тяньхэ" для собственной орбитальной станции.

Модуль был выведен на низкую околоземную орбиту тяжелой ракетой-носителем "Чанчжэн-5В". Известно, что "Тяньхэ" уже достиг расчетной орбиты, сейчас модуль развернул свои солнечные панели в штатном порядке. Предполагается, что модуль может проработать в рамках станции не менее десяти лет.

Также в Китайском национальном космическом управлении рассказали, что для завершения работ по строительству собственной орбитальной станции необходимо будет совершить еще 11 запусков за полтора года — на май и июнь запланирована отправка в космос новых грузовиков с двумя лабораторными модулями, которые пристыкуются к "Тяньхэ".