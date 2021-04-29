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9:09   29 Апреля 2021
Технологии

Видео запуска китайского базового модуля "Тяньхэ" появилось в Сети

Видео запуска китайского базового модуля "Тяньхэ" появилось в Сети

Китайское национальное космическое управление (CNSA) 29 апреля сообщило об успешном запуске базового модуля "Тяньхэ" для собственной орбитальной станции.

Модуль был выведен на низкую околоземную орбиту тяжелой ракетой-носителем "Чанчжэн-5В". Известно, что "Тяньхэ" уже достиг расчетной орбиты, сейчас модуль развернул свои солнечные панели в штатном порядке. Предполагается, что модуль может проработать в рамках станции не менее десяти лет.

Также в Китайском национальном космическом управлении рассказали, что для завершения работ по строительству собственной орбитальной станции необходимо будет совершить еще 11 запусков за полтора года — на май и июнь запланирована отправка в космос новых грузовиков с двумя лабораторными модулями, которые пристыкуются к "Тяньхэ".

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#китай #космос #тяньхэ

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