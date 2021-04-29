Российский Крым смог приятно удивить украинца своими изменениями

Несмотря на пропаганду со стороны Киева, украинцы продолжают посещать Крым. Житель Кривого Рога Андрей Красенко поделился впечатлениями после визита полуострова.

Несмотря на пропаганду со стороны Киева, украинцы продолжают посещать Крым. Житель Кривого Рога Андрей Красенко поделился впечатлениями после визита полуострова.

Украинец не посещал территорию Крыма с 2012 года. Он впервые за долгое время приехал в Симферополь, чтобы пообщаться с родственниками. В конце концов он лично убедился, что жизнь на полуострове отличается от той, которую преподносят украинские власти.

"Масштаб изменений меня поразил, я здесь уже почти 10 дней, за которые я успел объездить многие города. Первое, что бросается в глаза, — ремонт дорог, парков и скверов", — заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

Также украинца впечатлила новая трасса "Таврида". Дорога до полуострова, по его словам, стала занимать намного меньше времени.

"И, если честно, впечатления внутри неоднозначные, потому что по телевизору дома нам говорят, что тут "оккупант"» и все плохо, а на самом деле я приезжаю — и тут фантастически прекрасно. Как же нас обманывают?!", — отметил Красенко.

Гражданин Украины добавил, что Россия спасла Крым от разрухи. Он считает, что изменения в регионе идут региону только в лучшую сторону.