Байден призвал строить экономику США на среднем и рабочем классе

Богатство не может "просочиться" от богатых к бедным, необходимо строить экономику на среднем и рабочем классах заявил президента США Джо Байден.

Богатство не может "просочиться" от богатых к бедным, необходимо строить экономику на среднем и рабочем классах заявил президента США Джо Байден.

Американцы из среднего и рабочего класса потеряли 20 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Около 650 миллиардеров в США повысили свое благосостояние более чем на 1 трлн долларов и теперь обладают средствами более чем 4 трлн долларов.

Байден уверен, что для роста общей экономики страны необходимо идти "снизу и из середины", делая упор на средний и рабочий класс. Американский лидер также отметил, что при его президентстве США вновь "встает на ноги".