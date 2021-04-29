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8:22   29 Апреля 2021
Политика

Байден призвал строить экономику США на среднем и рабочем классе

Байден призвал строить экономику США на среднем и рабочем классе

Богатство не может "просочиться" от богатых к бедным, необходимо строить экономику на среднем и рабочем классах заявил президента США Джо Байден.

Американцы из среднего и рабочего класса потеряли 20 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Около 650 миллиардеров в США повысили свое благосостояние более чем на 1 трлн долларов и теперь обладают средствами более чем 4 трлн долларов.

Байден уверен, что для роста общей экономики страны необходимо идти "снизу и из середины", делая упор на средний и рабочий класс. Американский лидер также отметил, что при его президентстве США вновь "встает на ноги".

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#сша #джо байден #средний класс

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