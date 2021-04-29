8:22 29 Апреля 2021Политика
Байден призвал строить экономику США на среднем и рабочем классе
Богатство не может "просочиться" от богатых к бедным, необходимо строить экономику на среднем и рабочем классах заявил президента США Джо Байден.
Богатство не может "просочиться" от богатых к бедным, необходимо строить экономику на среднем и рабочем классах заявил президента США Джо Байден.
Американцы из среднего и рабочего класса потеряли 20 млн рабочих мест из-за пандемии коронавируса. Около 650 миллиардеров в США повысили свое благосостояние более чем на 1 трлн долларов и теперь обладают средствами более чем 4 трлн долларов.
Байден уверен, что для роста общей экономики страны необходимо идти "снизу и из середины", делая упор на средний и рабочий класс. Американский лидер также отметил, что при его президентстве США вновь "встает на ноги".