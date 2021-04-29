Bloomberg: увольнение главы "Нафтогаза" может стоить Украине помощи от МВФ

Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов.

Увольнение главы "Нафтогаза" Андрея Коболева грозит Украине осложнением переговоров по предоставлению стране международной финансовой помощи в размере 5,5 миллиарда долларов.

Запад, в том числе Международный валютный фонд, может не поддержать решение Киева. Коболев был главным "архитектором" реформы энергетики на Украине, которая помогла стране "сократить дефицит бюджета". Об этом информирует агентство Bloomberg.

Правительство Украины сняло Коболева с поста исполнительного директора "Нафтогаза", который он занимал с 2014 года. Новым главой нефтяной компании станет Юрий Витренко.