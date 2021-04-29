Американские власти планируют приступить к искоренению системного расизма

Американский президент Джо Байден заявил, что у США есть силы и возможности решить проблему с системным расизмом.

Американский президент Джо Байден заявил, что у США есть силы и возможности решить проблему с системным расизмом.

Он отметил, что это поражает американцев. Поводом к таким переменам послужило убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Также принятие такого решение было вызвано и недавним обвинением полицейского, которого суд присяжных признал виновным.

В ходе выступления перед обеими палатами американского конгресса Байден заявил, что страна должна начать менять систему правосудия. Также важно провести реформу полиции, законопроект о которой одобрила Палата представителей Конгресса США.