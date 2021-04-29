Грызлов: Киев готов жертвовать населением Донбасса в угоду радикальным силам

Киев заблокировал предложения Москвы о предотвращении нарушений перемирия на Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Киев заблокировал предложения Москвы о предотвращении нарушений перемирия на Донбассе, заявил журналистам полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Во время переговоров Украина планировала заблокировать предложения России о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Фактически Киев принес в жертву безопасность и жизни людей ради надуманных "красных линий", прямо противоречащих Минским соглашениям.

По словам Грызлова, заявления о стремлении к миру звучат "в угоду немногочисленным радикальным политическим силам, подчеркнул Грызлов.

Ранее сообщалось, что участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе не смогли согласовать компромиссный механизм по контролю за перемирием. Представители донбасских республик предложили семь вариантов документа, регламентирующего координационный механизм верификации и предотвращения нарушений режима прекращения огня. Но украинскую сторону не устроил ни один из них, компромисс найти не удалось.