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7:09   29 Апреля 2021
Политика

Обвиняемый в попытке госпереворота в Белоруссии рассказал о сговоре с ЦРУ

Обвиняемый в попытке госпереворота в Белоруссии рассказал о сговоре с ЦРУ

Обвиняемый по делу о попытке государственного переворота в Белоруссии и подготовке к покушению на президента страны сообщил о сотрудничестве с ФБР и ЦРУ.

Под подозрение попал Юрий Зенкович. Он сообщил, что сотрудники спецслужб США неоднократно приходили к нему в офис. Они предлагали работать на американское правительство. По его словам, он лично общался с представителем ФБР. Не исключено, что второй собеседник мог быть из ЦРУ.

"Представились, по-моему, отделом по защите конституционного строя или что-то такое. Спросили, являюсь ли агентом КГБ. Я сказал, что не являюсь", — цитируется в фильме "Убить президента" на белорусском телеканале ОНТ ТАСС.

По информации СМИ Белоруссии, предполагаемый преступник имеет двойное гражданство - Белоруссии и США. Ранее белорусский глава заявил о задержании группы, которая планировала совершить преступления в отношении его и детей.

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