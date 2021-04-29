Байден считает, что США снова находятся "на ходу"

Американский президент Джо Байден скажет, что "унаследовал находящуюся в кризисе страну".

Американский президент Джо Байден скажет, что "унаследовал находящуюся в кризисе страну".

Об этом Байден заявит во время выступления перед членами обеих палат американского Конгресса. По словам президента США, он выступает перед гражданами Соединенных штатов и законодателями за день до рубежа в 100 дней пребывания на своем посту. Его слова распространил Белый дом.

"Прошло 100 дней с тех пор, как я принес присягу, снял руку с нашей семейной Библии и унаследовал находящуюся в кризисе страну. Самая страшная пандемия за последнее столетие. Худший экономический кризис со времен Великой депрессии. Ужаснейшее нападение на нашу демократию со времен Гражданской войны", — сказал Байден.

Он отметил, что США снова находятся "на ходу". Теперь страна "превращает опасности в перспективы, а кризис в возможности".