"Единая Россия" ответила на намерение экс-солистки "Тату" участвовать в праймериз

Партия "Единая Россия" приглашает всех для участия в праймериз, а их судьбу будут решать избиратели. Об этом заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Партия "Единая Россия" приглашает всех для участия в праймериз, а их судьбу будут решать избиратели. Об этом заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Перминов прокомментировал участие экс-солистки "Тату" Юлии Волковой в предвыборном голосовании партии. По его словам, Волкова заявилась для участия, так как "ЕР" - открытая партия. Он отметил, что партия приглашает интересных, ярких людей, а люди решать, кто достоин представлять в Государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее певица Юлия Волкова заявила о заполнении документов для участия в праймериз партии "Единая Россия" в штабе в Ивановской области. Она заявила, что сделала первый шаг и обещала позже рассказать все подробности об этом.