Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:50   29 Апреля 2021
Общество

"Единая Россия" ответила на намерение экс-солистки "Тату" участвовать в праймериз

"Единая Россия" ответила на намерение экс-солистки "Тату" участвовать в праймериз

Партия "Единая Россия" приглашает всех для участия в праймериз, а их судьбу будут решать избиратели. Об этом заявил замсекретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов.

Перминов прокомментировал участие экс-солистки "Тату" Юлии Волковой в предвыборном голосовании партии. По его словам, Волкова заявилась для участия, так как "ЕР" - открытая партия. Он отметил, что партия приглашает интересных, ярких людей, а люди решать, кто достоин представлять в Государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее певица Юлия Волкова заявила о заполнении документов для участия в праймериз партии "Единая Россия" в штабе в Ивановской области. Она заявила, что сделала первый шаг и обещала позже рассказать все подробности об этом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ер #тату

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров