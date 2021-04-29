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6:38   29 Апреля 2021
Экономика

Отпускные оптовые цены на яйца снизились в преддверии Пасхи в России

Отпускные оптовые цены на яйца снизились в преддверии Пасхи в России

Производители снизили оптовые цены на яйца. Причину понижения стоимости назвал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

По его мнению, торговые сети на днях сделали запасы продукции. К уменьшению оптовых цен на яйца привело снижение спроса на продукт.

В беседе с "Известиями" гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что стоимость яиц начала падать еще десять дней назад. На сегодняшний день их цена упала на 5–10%.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в ближайшее время никаких соглашений по установлению предельных цен на яйца не планируется. По его словам, в первой половине апреля рост стоимости был вызван традиционным повышением спроса в преддверии Пасхи.

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