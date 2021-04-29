Отпускные оптовые цены на яйца снизились в преддверии Пасхи в России

Производители снизили оптовые цены на яйца. Причину понижения стоимости назвал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Производители снизили оптовые цены на яйца. Причину понижения стоимости назвал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

По его мнению, торговые сети на днях сделали запасы продукции. К уменьшению оптовых цен на яйца привело снижение спроса на продукт.

В беседе с "Известиями" гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что стоимость яиц начала падать еще десять дней назад. На сегодняшний день их цена упала на 5–10%.

Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в ближайшее время никаких соглашений по установлению предельных цен на яйца не планируется. По его словам, в первой половине апреля рост стоимости был вызван традиционным повышением спроса в преддверии Пасхи.