Отпускные оптовые цены на яйца снизились в преддверии Пасхи в России
Производители снизили оптовые цены на яйца. Причину понижения стоимости назвал генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
По его мнению, торговые сети на днях сделали запасы продукции. К уменьшению оптовых цен на яйца привело снижение спроса на продукт.
В беседе с "Известиями" гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева отметила, что стоимость яиц начала падать еще десять дней назад. На сегодняшний день их цена упала на 5–10%.
Ранее замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что в ближайшее время никаких соглашений по установлению предельных цен на яйца не планируется. По его словам, в первой половине апреля рост стоимости был вызван традиционным повышением спроса в преддверии Пасхи.