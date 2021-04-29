Православные христиане отмечают Чистый четверг

Православные христиане 29 апреля отмечают Великий, или Страстной четверг. Три дня верующие будут вспоминать земные страдания Иисуса Христа.

Православные христиане 29 апреля отмечают Великий, или Страстной четверг. Три дня верующие будут вспоминать земные страдания Иисуса Христа.

Чистый четверг посвящен воспоминанию Тайной вечери. Иисус в этот день омыл ноги ученикам, установив главное таинство христианской веры – евхаристию, во время которого происходит причащение.

В этот день православные готовят куличи перед Пасхой. В церкви к этому празднику приурочено мироварение. Согласно христианским канонам, через помазание миром человеку сообщается благодать Святого Духа.