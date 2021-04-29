Украина может стать виновной в крушении малайзийского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом. Об этом рассказал американский эксперт по международным СМИ Бойд-Барретт.

Украина может стать виновной в крушении малайзийского авиалайнера MH17 в небе над Донбассом. Об этом рассказал американский эксперт по международным СМИ Бойд-Барретт.

Досудебное слушание по факту крушения MH17 закончилось в Нидерландах в 2021 году, после чего было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали трое граждан России. Им выдвинули обвинение в перевозке ракетной установки "Бук" на территорию Донбасса. Якобы с нее было запущены ракеты в сторону воздушного судна в 2014 году. Об этом передает "ПолитРоссия".

Также профессор журналистики сообщил, что не стоит исключать и вероятность причастности Киева к совершению преступления. Стране удобна презумпция вины России в ударе по воздушному судну в 2014 году.

Аналитик еще обратил внимание, что основная часть противоречивой информации была предоставлена украинской разведкой. Он отметил, что в этом происшествии не все так очевидно, как принято считать на Западе.