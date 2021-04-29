Пушков оценил отказ Франции создать новый формат переговоров по Донбассу

Российский сенатор Алексей пушков отреагировал на ответ МИД Франции по поводу предложения украинского президента Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по Донбассу.

Российский сенатор Алексей пушков отреагировал на ответ МИД Франции по поводу предложения украинского президента Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по Донбассу.

Ранее Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию конфликтов на Донбассе, параллельный "нормандскому". На это представитель МИД Франции ответил, что "нормандский формат" по прежнему является лучшим, а Париж и Берлин работают в его рамках с целью выполнить минские соглашения.

"Заявление МИД Франции говорит о том, что Париж не рассматривает возможности присоединения к переговорам США, Британии и Канады", — прокомментировал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что такой же позиции придерживается Германия и Россия. Пушков выразил уверенность, что план Зеленского не осуществится.

В 2014 году был создан "нормандский формат" переговоров по Украине. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, РФ, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.