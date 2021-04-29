Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
6:11   29 Апреля 2021
Политика

Байден выступит с речью в честь первых 100 дней своего президентства

Байден выступит с речью в честь первых 100 дней своего президентства

Американский президент Джозеф Байден заявил, что США вновь "пришли в движение" с началом его полномочий.

Байден произнесет свою речь в 21:00 по местному времени (4:00 по Москве). Она посвящена 100 дням президентства.

"Америка превращает беду в шанс, кризис в возможности, неудачу в силу", — говорится в речи Байдена в Конгрессе США.

Он заявил, что его администрация создает "сотни тысяч" рабочих мест, обеспечивает массовую вакцинацию от коронавируса. Байден отметил, что Белый дом старается гарантировать честность и справедливость в американском обществе.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #байден #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров