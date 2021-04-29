Риелтор назвал города России с самым недорогим первичным жильем

Участники рынка недвижимости перечислили города России, в которых можно купить самую недорогую квартиру в новостройке.

Участники рынка недвижимости перечислили города России, в которых можно купить самую недорогую квартиру в новостройке.

Показатель самого доступного первичного жилья высчитывали по средней цене однокомнатной квартиры и средней зарплаты. В список попали Челябинск — 48,7 зарплат, Туапсе — 62,8, Краснодар — 56,9, Сургут — 58,1, Ханты-Мансийск — 62,7, Горячий Ключ — 66,9, Пермь — 73,9, Саратов — 74,5, Красноярск — 71,4 и Екатеринбург — 72,7, передают "Известия".

Цены на недвижимость заметно отличаются в регионах и зависят от различных показателей, например, от стоимости земельного участка, платы за подключение к системам тепло-, водоснабжения, а также транспортная доступность населенного пункта. Кроме того, учитывается соотношения спроса и предложения на рынке недвижимости, сообщил директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.