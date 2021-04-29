Более 56% россиян готовы переквалифицироваться после пандемии COVID-19

Больше половины россиян из-за последствий пандемии коронавируса и связанного с ней развития цифровых технологий планируют пройти переобучение или получить знания в новой сфере.

Больше половины россиян из-за последствий пандемии коронавируса и связанного с ней развития цифровых технологий планируют пройти переобучение или получить знания в новой сфере.

Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG) и The Network при участии hh.ru в Российской Федерации и ряде стран СНГ "Анализ глобальных тенденций к переобучению и путей карьерного роста", больше половины сотрудников готовы поучиться в РФ — 56%, и около 67% — в мире, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что больший интерес проявляют респонденты, находящиеся в начале или середине карьерного пути. Экономическая неопределенность, связанная с пандемией COVID-19, особенно повлияла на желание людей осваивать новые профессия и обучаться, подчеркнули специалисты. В опросе приняли участие 209 тыс. участников из 109 стран, примерно 17 тыс. из России.