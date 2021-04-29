Байден заявил о поддержке военного присутствия в Тихом и Индийском океанах

США планируют поддерживать мощное военное присутствие в регионах Индийского и Тихого океанов, однако они не пытаются конфликтовать с КНР.

США планируют поддерживать мощное военное присутствие в регионах Индийского и Тихого океанов, однако они не пытаются конфликтовать с КНР.

Президент США Джо Байден заявил, что в ходе общения с председателем КНР Си Цзиньпином он сказал, что приветствует соперничество, но не ищет конфликта с Пекином. Об этом говорится в обнародованном Белым домом в среду тексте речи президента США Джо Байдена.

"Я также сказал Си Цзиньпину, что мы будем поддерживать мощное военное присутствие в Индийском и Тихом океанах, как мы это делаем вместе с НАТО в Европе, но не для начала конфликта, а для его предотвращения", — сказал американский лидер.

Он отметил, что Вашингтон будет противостоять несправедливой торговой практике. Более того, США будут бороться с кражей их технологий и интеллектуальной собственности.